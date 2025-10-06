PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wiederholter Einbruch in Lagerhalle in Rampe

Leezen (ots)

Bei zwei Einbrüchen in eine Lagerhalle in Rampe (bei Leezen) sollen unbekannte Täter diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet haben.

Dabei sollen sich die Täter zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, zunächst Zutritt zum teilweise umfriedeten Gelände in der Leezener Straße verschafft haben. Vermutlich durch ein Rolltor drangen die Täter anschließend in die Lagerhalle ein und entwendeten zwei hochwertige Farbsprühgeräte sowie diverse Kleinstwerkzeuge. Laut Angaben des 34-jährige Geschädigten beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 8.000 Euro.

Am heutigen Morgen wurde ein weiterer Einbruch in dieselbe Lagerhalle durch den Geschädigten gemeldet. In der Nacht zu Montag sollen die Täter diesmal über ein Fenster gewaltsam in die Lagerhalle eingedrungen sein. Ein Stehlschaden konnte nach ersten Erkenntnissen nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl und versuchten Einbruchsdiebstahl. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sternberg (03847-43270) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

