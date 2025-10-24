PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Am 23.10.2025 parkte ein 40-jährigen Apoldaer in der Zeit von 17:30 bis 19:15 Uhr seinen Pkw Am Busbahnhof in Apolda. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise zum Tathergang können bei der Polizei Apolda gemeldet werden unter: Tel.: 03644/541- 0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

