LPI-J: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Apolda (ots)
Am 23.10.2025 parkte ein 40-jährigen Apoldaer in der Zeit von 17:30 bis 19:15 Uhr seinen Pkw Am Busbahnhof in Apolda. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise zum Tathergang können bei der Polizei Apolda gemeldet werden unter: Tel.: 03644/541- 0.
