LPI-J: Bremsmanöver löst Unfallserie aus
Eisenberg (ots)
Hainspitz - Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße zwischen Eisenberg und Hainspitz zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund dichten Verkehrs mussten die vorausfahrenden Wagen bremsen. Der nachfolgende Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf die Vorausfahrenden auf. Der 29-jährige Unfallverursacher sowie eine 44-jährige Unfallbeteiligte wurden verletzt und zur Behandlung in die Waldkliniken nach Eisenberg gebracht. Ein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise gesperrt.
