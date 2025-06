HZA-SI: Vorsicht zerbrechlich - Kleintransporter bis unters Dach voll mit unverzolltem Porzellan

Hauptzollamt Singen

Vorsicht zerbrechlich - Kleintransporter bis unters Dach voll mit unverzolltem Porzellan

Singen

Konstanz: Rund 50 Kartons voll mit Porzellan, Kristallgläsern und Küchenmessern versuchte ein Fahrer mit einem in Polen zugelassenen Sprinter unverzollt über die Einreisespur des Zollamts Konstanz-Autobahn in die Europäische Union zu bringen. Aufgefallen war der Schmuggelversuch Mitte Juni bei einer Kontrolle der Bundespolizei, die den Fall zuständigkeitshalber an den Zoll übergab.

Erst behauptete der Beteiligte, keine anmeldepflichtigen Waren dabei zu haben, auf Nachfrage bezeichnete er seine Ladung als Schrott. Wie sich bei näherer Beschau herausstellte, handelte es sich um Tischgeschirr namhafter Porzellanmanufakturen und Küchenmesser eines bekannten Schweizer Messerherstellers. Bei den Porzellanwaren handelte es sich um gebrauchte Stücke, deren Wert sich nach Expertenschätzungen auf rund 6.000 Euro beläuft. Zusammen mit den noch original verpackten Küchenmessern betrug der geschätzte Wert der gesamten Ladung rund 10.000 Euro.

"Porzellanwaren unterliegen einem hohen Zollsatz von aktuell 12 %. Für Küchenmesser werden 8,5 % auf den Wert der Ware fällig" erklärt Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen. "Hinzu kommt noch die Einfuhrumsatzsteuer. In Summe sind für diese Sendung Einfuhrabgabenbetrag von über 3.000 Euro zu zahlen.", so Müller weiter.

Gegen den 43-jährigen Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Im Anschluss konnte er die Heimreise nach Polen antreten, allerdings ohne Porzellan und Küchenmesser. Die wurden zur Sicherung der Einfuhrabgaben einbehalten. Das Steuerstrafverfahrens wurde zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

