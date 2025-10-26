LPI-J: Alleinunfall nahe Kahla - Kradfahrer verletzt in Klinik

Apolda (ots) - Gestern um 17:15 Uhr klingelte ein 42-jähriger- Apoldaer und sein 38-jähriger Begleiter an der Gegensprechanlage der Polizei Apolda und beschwerten sich darüber, dass die gehissten Flaggen vor der Polizeiinspektion nicht die richtigen wären. In Folge trat der 42-Jährige gegen den Briefkaten und schlug mit der Faust gegen die Sprechanlage. Die Beamten gingen vor die Dienststelle um die Situation zu beruhigen, jedoch beschwerte sich der 42-Täter weiterhin ...

mehr