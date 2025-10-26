Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener Radfahrer gefährdet Verkehr - Zeugen gesucht

Kahla (ots)

Ein 43-jähriger Fahrradfahre war am Samstag gegen 17:00 Uhr zwischen Kahla und Bibra stark alkoholisiert unterwegs und fuhr dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Mehrere Autofahrer mussten abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Der Mann wurde wenig später schlafend an einer Bushaltestelle in Bibra von Polizeibeamten angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 2,02 Promielle, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch den Radfahrer gefährdet wurden, und bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

