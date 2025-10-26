LPI-J: Jacken aus Garderobe gestohlen

Kahla (ots) - Kahla - Am Freitag gegen 17:00 Uhr stürzte ein 21-jährige Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen dem Abzweig Schmölln und Kahla. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad erlitt Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde mit einer Schulterverletzung in die Klinik nach Jena gebracht. ...

