POL-FR: Ihringen: Männliche Person nach exhibitionistischer Handlung gesucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 22.03.2025, zwischen 15 Uhr und 17.10 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnanwesen in der Lindenbergstraße in Emmendingen eingebrochen. Offenbar hatten sie ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Es dürfte sich hierbei um Bargeld und Schmuck gehandelt haben, deren Wert sich noch nicht beziffern lässt. Das ...

mehr