Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht PI Straßenhaus

Dierdorf (ots)

Einbruchsdiebstahl in ein Büro- und Wohngebäude

In der Nacht vom 24.05.2024 auf den 25.05.2024 kam es durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Büro- und Wohngebäude in Dierdorf. Die Täter hebelten zunächst die Hauseingangstüre auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend hebelten diese verschiedene Zugangstüre auf und durchsuchten das Gebäude deliktstypisch. Nach erster Einschätzung wurden Elektronikartikel entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell