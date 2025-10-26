LPI-J: Schlägerei zwischen drei Männern

Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 23.10.2025, 17:00 Uhr zum 24.10.2025, 12:00 Uhr kam es zu mehreren Einbruchsversuchen in verschiedene Kellerbereiche eines Mehrfamilienhauses in der Niederroßlaer Straße in Apolda. Hier wurde versucht, mehrere Vorhängeschlösser mittels unbekannten Werkzeug zu öffnen, was auch teilweise gelang. Aus einem der Kellerabteile wurden durch den oder die Täter mehrere Gläser mit Fleischwaren im Wert von etwa 20 Euro entwendet. An den ...

