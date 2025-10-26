LPI-J: Schlägerei zwischen drei Männern
Jena (ots)
Am 26.10.2025 eskalierte gegen 01:10 Uhr eine verbale Streitigkeit zwischen drei jungen Männern auf einem Parkplatz am Gerichtsweg in Apolda. Vermutlich auch auf Grund von Alkoholeinfluss mündete die Auseinandersetzung zwischen den Personen mit Faustschlägen gegen zwei der Männer, welche diese wiederum erwiderten. Ernsthaft verletzt wurde bei der Schlägerei niemand der zwischen 21- bis 30jährigen Beteiligten.
