PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Prügelei offenbart offene Rechnungen

Weimar (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei über eine Schlägerei in Weimar-Nord informiert. Die umgehend alarmierten Streifenwagen konnten die beiden erheblich alkoholiserten Streithähne noch vor Ort feststellen. Nicht festzustellen war jedoch der Grund für die körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 35 Jahre alter Mann aus Weimar den 42 Jahre alten Geschädigten leicht verletzte. Bei der Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass beide Männer in der Vergangenheit bei der Zahlung von Geldstrafen bzw. Geldbußen säumig waren, sodass Haftbefehle erlassen wurden. Der Geschädigte konnte die Haft durch Zahlung abwenden, der Täter wurde in eine thüringer Justizvollzugsanstalt gebracht. Wer zur Körperverletzungshandlung etwas beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Weimar in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 08:44

    LPI-J: Wartehäuschen angezündet

    Weimar (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025 informierte die Freiwillige Feuerwehr Hammerstedt die Weimarer Polizei über ein beschädigtes Wartehäuschen an der örtlichen Bushaltestelle. Dies wurde offenkundig angekokelt, sodass ca. 500 EUR Schaden an der Plexiglasscheibe und einem Balken entstanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer, welches selbstverständlich nicht durch Selbstentzündung entstand, rasch löschen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde unweit der ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:17

    LPI-J: Schlägerei zwischen drei Männern

    Jena (ots) - Am 26.10.2025 eskalierte gegen 01:10 Uhr eine verbale Streitigkeit zwischen drei jungen Männern auf einem Parkplatz am Gerichtsweg in Apolda. Vermutlich auch auf Grund von Alkoholeinfluss mündete die Auseinandersetzung zwischen den Personen mit Faustschlägen gegen zwei der Männer, welche diese wiederum erwiderten. Ernsthaft verletzt wurde bei der Schlägerei niemand der zwischen 21- bis 30jährigen ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:16

    LPI-J: Diebstahl E-Scooter

    Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 25.10.25, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr kam es im Bereich der Mönchsgasse in Apolda zu einem Diebstahl eines E-Skooter. Dieser war hier zur Tatzeit durch den Besitzer auf einem Fahrradabstellplatz abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert worden. Durch den oder die unbekannten Täter wurde das Schloss durchtrennt und das Fahrzeug im Wert von 400 Euro entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren