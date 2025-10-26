Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Prügelei offenbart offene Rechnungen

Weimar (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei über eine Schlägerei in Weimar-Nord informiert. Die umgehend alarmierten Streifenwagen konnten die beiden erheblich alkoholiserten Streithähne noch vor Ort feststellen. Nicht festzustellen war jedoch der Grund für die körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 35 Jahre alter Mann aus Weimar den 42 Jahre alten Geschädigten leicht verletzte. Bei der Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass beide Männer in der Vergangenheit bei der Zahlung von Geldstrafen bzw. Geldbußen säumig waren, sodass Haftbefehle erlassen wurden. Der Geschädigte konnte die Haft durch Zahlung abwenden, der Täter wurde in eine thüringer Justizvollzugsanstalt gebracht. Wer zur Körperverletzungshandlung etwas beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Weimar in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

