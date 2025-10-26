PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Weimar (ots)

Ein 32-Jähriger betrat am Samstagnachmittag eine Drogerie in der Schillerstraße in Weimar, begab sich in die Parfümabteilung und entnahm dort ein Duftwasser im Wert von 216 Euro aus dem Regal. Dies steckte er in seine Jackentasche und versuchte den Laden zu verlassen, ohne die üblicherweise fällige, monetäre Gegenleistung zu erbringen. Der Ladendetektiv ertappte den Dieb und übergab ihn der Weimarer Polizei. Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

