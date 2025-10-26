Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Weimar (ots)

Ein 32-Jähriger betrat am Samstagnachmittag eine Drogerie in der Schillerstraße in Weimar, begab sich in die Parfümabteilung und entnahm dort ein Duftwasser im Wert von 216 Euro aus dem Regal. Dies steckte er in seine Jackentasche und versuchte den Laden zu verlassen, ohne die üblicherweise fällige, monetäre Gegenleistung zu erbringen. Der Ladendetektiv ertappte den Dieb und übergab ihn der Weimarer Polizei. Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

