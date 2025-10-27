PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad kehrt zum Besitzer zurück

Jena (ots)

Am späten Mittwochenabend haben unbekannte Täter in der Max-Steenbeck-Straße an einem Supermarkt ein angeschlossenes, hochwertiges Citybike gestohlen. Der 63-jährige Besitzer erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Im Zuge der Ermittlungen haben die Beamten das Fahrrad in einem Hausflur gefunden. Dieses kehrte nun zu seinem Besitzer zurück. Die Ermittlungen bezüglich der Täter laufe noch.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:31

    LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 26.10.2025

    Jena (ots) - Lokaltür beschädigt und Mitarbeiter bedroht Am Sonntagmorgen dem 26.10.2025 versuchten sich zwei unbekannte männliche Personen, in der Bachstraße Nr. 39 im Jenaer Zentrum gegen 01:55 Uhr, Zutritt zu einer vor Ort befindlichen Bar zu verschaffen. Das die Bar bereits geschlossen war, wurde den Tätern durch das noch anwesende Personal signalisiert. Um in die Bar zu gelangen traten die unbekannten Täter ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:47

    LPI-J: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

    Weimar (ots) - Ein 32-Jähriger betrat am Samstagnachmittag eine Drogerie in der Schillerstraße in Weimar, begab sich in die Parfümabteilung und entnahm dort ein Duftwasser im Wert von 216 Euro aus dem Regal. Dies steckte er in seine Jackentasche und versuchte den Laden zu verlassen, ohne die üblicherweise fällige, monetäre Gegenleistung zu erbringen. Der Ladendetektiv ertappte den Dieb und übergab ihn der Weimarer ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:46

    LPI-J: Prügelei offenbart offene Rechnungen

    Weimar (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei über eine Schlägerei in Weimar-Nord informiert. Die umgehend alarmierten Streifenwagen konnten die beiden erheblich alkoholiserten Streithähne noch vor Ort feststellen. Nicht festzustellen war jedoch der Grund für die körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 35 Jahre alter Mann aus Weimar den 42 Jahre alten Geschädigten leicht verletzte. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren