LPI-J: Fahrrad kehrt zum Besitzer zurück
Jena (ots)
Am späten Mittwochenabend haben unbekannte Täter in der Max-Steenbeck-Straße an einem Supermarkt ein angeschlossenes, hochwertiges Citybike gestohlen. Der 63-jährige Besitzer erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Im Zuge der Ermittlungen haben die Beamten das Fahrrad in einem Hausflur gefunden. Dieses kehrte nun zu seinem Besitzer zurück. Die Ermittlungen bezüglich der Täter laufe noch.
