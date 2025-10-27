PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Freilaufendes Pferd

Jena (ots)

Eine Anruferin meldete am Sonntagnachmittag ein freilaufendes Pferd in der Löbichauer Straße. Dieses sei auf Frau zu gerannt. Die Frau hat sich daraufhin zusammen mit ihrem Sohn in einen Garten geflüchtet. Das Pferd sei dann vor dem Garten stehen geblieben und die zwei Personen trauten sich nicht mehr aus dem Garten. Die Belagerung wurde dann, mit Hilfe des örtlichen Reitvereins, beendet. Nach ersten Erkenntnissen gehörte das Pferd nicht zu dem Stall. Wie das Pferd an den Ort kam, muss nunmehr ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

