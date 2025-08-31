PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Alkohol ist kein guter Ratgeber

Suhl (ots)

Am 31.08.2025 gegen 02:40 Uhr entschied ein 36-jähriger Mann in Themar nach einer Feier den recht überschaubaren Rückweg nach Hause mit dem Fahrzeug zu absolvieren. Hierbei kollidierte der Mann mit einem geparkten Fahrzeug und beschädigte dieses. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Führerschein wurde in der Folge sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

