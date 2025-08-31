LPI-SHL: Alkohol ist kein guter Ratgeber

Meiningen (ots) - Ein Autofahrerin verlor Donnerstagnachmittag in der Kastanienallee in Meiningen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in die dortige Bushaltestelle. Verletzt wurde zum Glück niemand. Da die Frau augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 ...

