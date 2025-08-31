LPI-SHL: Alkohol ist kein guter Ratgeber
Suhl (ots)
Am 31.08.2025 gegen 02:40 Uhr entschied ein 36-jähriger Mann in Themar nach einer Feier den recht überschaubaren Rückweg nach Hause mit dem Fahrzeug zu absolvieren. Hierbei kollidierte der Mann mit einem geparkten Fahrzeug und beschädigte dieses. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Führerschein wurde in der Folge sichergestellt.
