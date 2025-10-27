LPI-J: Fahrer unter Einfluss von Cannabis
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda:
Ein 39-jähriger fuhr mit seinem Mazda entlang der Dornaer Straße in Quirla. Streifenbeamte führten mit dem Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle durch. Während der Kontrolle haben die Beamten mit dem Fahrer einen Drogenvortest durchgeführt. Dieser signalisierte den Einfluss von Cannabis. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, welche im Krankenhaus durchgeführt wurde. Den Fahrer erwartet ein Fahrverbot und eine Geldbuße.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell