Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Tüskenbach, Rekener Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Bereits am 23.06.25 befuhr eine 19-jährige Fahrradfahrerin die Rekener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf dem rechtsseitigen Radweg. Sie wollte geradeaus die Straße "Am Tüskenbach" überqueren. Der Autofahrer bog gleichzeitig nach rechts in die Straße ab und übersah die 19-Jährige. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste sie stark ab und stürzte. Dabei erlitt die Coesfelderin Verletzungen.

Der unbekannte Fahrer hielt an, setzte jedoch kurze Zeit später seine Fahrt in Richtung Lübbesmeyerweg unerlaubt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen Kombi mit Coesfelder Kennzeichen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

