Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Umgestürzte Bäume auf Radweg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.30 Uhr zur Poststraße gerufen. Auf den Radweg in Höhe der Pumptrackanlage waren zwei Birken wetterbedingt umgestürzt. Ein weiterer Baum drohte ebenfalls noch umzustürzen. Die Einsatzkräfte zerkleinerten die Bäume und lagerten den Baumschnitt am Rand des Radweges. Gegen 17.20 Uhr war die Aufgabe bewältigt. In direktem Anschluss rückte die Feuerwehr zu einer Überschwemmung auf der Autobahnbrücke auf der Querspange aus. Nach Beseitigung des Laubs von den Straßenabläufen konnte das Wasser wieder ungehindert ablaufen. Hier war der Einsatz um 17.35 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell