Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rettet Katzenbaby

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18.00 Uhr zur Schevener Straße gerufen. Dort hatte ein Katzenbaby einen Ausflug auf den Dachfirst eines Hauses unternommen. Hier saß sie schon einige Zeit und traute sich offensichtlich nicht mehr zurück. über die Drehleiter fuhren die Einsatzkräfte zum Dachfirst, wo sich das Katzenbaby ohne Widerstand in eine Transportbox setzen ließ. Am Boden konnte das Tier der Eigentümerin wohlbehalten übergeben werden. Einsatzende war gegen 18.40 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

