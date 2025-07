Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter entwenden Traktorreifen

Vellahn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (08.07.2025) sind unbekannte Täter in zwei Scheunen in Düssin sowie in eine Lagerhalle in Brahlstorf bei Vellahn eingebrochen und haben mehrere Traktorreifen entwendet. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam in die Gebäude ein. Aus den Scheunen wurden Traktorreifen im Wert von etwa 5.000 Euro gestohlen. Ob aus der Lagerhalle ebenfalls Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei hat an den Tatorten Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 606224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

