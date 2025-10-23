FW-EN: Sturmschaden an der Kleinbeckstraße

Sprockhövel (ots) - Am Sonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18.00 Uhr zur Schevener Straße gerufen. Dort hatte ein Katzenbaby einen Ausflug auf den Dachfirst eines Hauses unternommen. Hier saß sie schon einige Zeit und traute sich offensichtlich nicht mehr zurück. über die Drehleiter fuhren die Einsatzkräfte zum Dachfirst, wo sich das Katzenbaby ohne Widerstand in eine Transportbox setzen ließ. Am Boden konnte das Tier der Eigentümerin wohlbehalten ...

