FW-EN: Sturmschaden an der Kleinbeckstraße
Sprockhövel (ots)
Am Donnerstag war in der Kleinbeckstraße im Bereich der Wuppertalerstraße wetterbedingt eine ca. 40 cm dicke Birke abgeknickt und versperrte die gesamte Fahrbahn. Gegen 12.50 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass durch den umgestürzten Baum ein geparkter PKW beschädigt worden war. Mittels Säge und unter Einsatz der Drehleiter zerkleinerten die Einsatzkräfte den Baum und lagerten den Baumschnitt am Straßenrand. Einsatzende war gegen 14.10 Uhr. Ausgerückt waren 11 Kräfte auf 3 Fahrzeugen.
