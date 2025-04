Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei Verkehrsunfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Pirmasens (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstagnachmittag in der Poissystraße. Eine verletzte Person wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Um 14.30 Uhr fuhr der Fahrzeuglenker eines VW aus einer Grundstücksausfahrt in die Poissystraße und nahm der Fahrerin eines Hyundai die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl der 63-Jährige als auch die 35-Jährige verletzt. Beide wurden zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen zum Pirmasenser Krankenhaus gebracht. Die Verletzte wurde von dort mit einem Helikopter in ein nahegelegenes Krankenhaus weitertransportiert. Ein Kind und ein Hund im Fahrzeug der Frau blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen dauern an. |krä

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

