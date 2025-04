POL-PDPS: Überfall auf Tankstelle

Polizei Pirmasens (ots) - Am 12.05.2025, gegen 18:00 Uhr, wurde in der Rupprechtstraße in Pirmasens ein PKW und dessen Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der 64-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus bestand gegen den Fahrzeugführer ein Haftbefehl. Ins Gefängnis musste der 64-jährige nicht, da er die ausstehende Geldstrafe des ...

mehr