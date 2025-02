POL-PPTR: Geschwindigkeitskontrollen in der 10. Kalenderwoche

Aach (ots) - Die Vermisste 15-Jährige Michelle N. wurde nach der vorangegangenen Öffentlichkeitsfahndung von Mittwoch, 19. Februar, am späten Freitagabend, dem 21. Februar, wohlbehalten bei einem Freund in Salmtal angetroffen. Die Polizei Trier bedankt sich für die zahlreichen Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Jana Ernst Telefon: 0651 983-40022 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de ...

