POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter randalierender Täter demoliert mehrere parkende Autos und Gegenstände in einer Tiefgarage

Althengstett (ots) - Unbekannt sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Firma in Althengstett eingebrochen und haben hochwertige Fahrräder entwendet. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam in eine Firma im Industriegebiet ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand stiegen sie durch eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude ein und durchsuchten die Büroräumlichkeiten. ...

