LPI-J: Mit 1,95 Promille hinterm Steuer

Weimar (ots) - Blankenhain: Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu einem Feuer. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Einliegerwohnung in einer Stallung in Brand. Die beiden Anwohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Die Stallungen selbst waren nicht von dem Brand betroffen. Die Wohnung ist nun unbewohnbar. Es entstand ein hoher fünfstelliger Schaden. Die Kriminalpolizei hat die ...

