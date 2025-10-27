LPI-J: Mit 1,95 Promille hinterm Steuer
Apolda (ots)
Einen 33-jährigen Ford Mondeo- Fahrer stoppte gestern Nacht die Apoldaer Polizei und unterzog den Mann einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille und der Drogentest schlug positiv auf Amphetamin an. Sein Auto musste der Mann stehen lassen. Die Beamten brachten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus und erstatteten eine entsprechende Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell