LPI-J: Akku verursacht Feuer
Jena (ots)
Am Montagmorgen war die Überraschung bei Mitarbeitern der städtischen Müllentsorgung groß. Nach dem lehren einer Mülltonne in der Max-Steenbeck-Straße und dem aktivieren der Müllpresse entzündete sich plötzlich der Müll. Ursache für den Brand war mutmaßlich eine falsch entsorgte Batterie. Nach erster Begutachtung entstand am Müllfahrzeug kein Schaden. Hinweis: Entsorgen sie Batterien oder Akkus immer fachgerecht an entsprechenden Sammelstellen wie z.B. den Wertstoffhöfen des Kommunalservice Jena.
