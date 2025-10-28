PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Akku verursacht Feuer

Jena (ots)

Am Montagmorgen war die Überraschung bei Mitarbeitern der städtischen Müllentsorgung groß. Nach dem lehren einer Mülltonne in der Max-Steenbeck-Straße und dem aktivieren der Müllpresse entzündete sich plötzlich der Müll. Ursache für den Brand war mutmaßlich eine falsch entsorgte Batterie. Nach erster Begutachtung entstand am Müllfahrzeug kein Schaden. Hinweis: Entsorgen sie Batterien oder Akkus immer fachgerecht an entsprechenden Sammelstellen wie z.B. den Wertstoffhöfen des Kommunalservice Jena.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

