LPI-J: Kein Linksverkehr in Deutschland

Jena (ots)

Am Montagmorgen hätte man kurzzeitig denken können, dass in Jena Linksverkehr herrscht. Jedoch hatte sich die Straßenverkehrsordnung natürlich nicht kurzerhand geändert, vielmehr war es ein vorausgegangener Fahrfehler einer 86-Jährigen. Diese befuhr die Karl-Marx-Allee in Richtung Binswangerstraße. In den dortigen Kreisverkehr steuerte die Frau ihren Ford in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dabei überfuhr der Pkw die Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Poller sowie einem Verkehrszeichen. Sowohl an der Verkehrsleiteinrichtung als auch am Ford entstand Sachschaden von mindestens 2.000,- Euro. Was der Grund für den Fahrfehler war, muss nun im eingeleiteten Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt werden.

