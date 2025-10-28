Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein 38-jähriger befuhr am Dienstagmorgen mit seinem Pedelec die Jenaer Straße. Ein Streifenwagen fuhr hinter diesem und stellte fest, dass das Pedelec mehr als 25 km/h fuhr. Die Beamten unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass das Gefährt eine Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h hat. Für Pedelecs mit einer Unterstützung die über 25 km/h hinausgeht, wird ein Führerschein benötigt. Diesen konnte der Fahrer nicht vorweisen. Gegen ihn wurden nun Ermittlungen wegen dem Fahrer und Fahrerlaubnis eingeleitet.

