Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein 38-jähriger befuhr am Dienstagmorgen mit seinem Pedelec die Jenaer Straße. Ein Streifenwagen fuhr hinter diesem und stellte fest, dass das Pedelec mehr als 25 km/h fuhr. Die Beamten unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass das Gefährt eine Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h hat. Für Pedelecs mit einer Unterstützung die über 25 km/h hinausgeht, wird ein Führerschein benötigt. Diesen konnte der Fahrer nicht vorweisen. Gegen ihn wurden nun Ermittlungen wegen dem Fahrer und Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

