Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frustration führte zur Eskalation

Weimar (ots)

Ein 47-jähriger wollte in der Buttelstedter Straße in Weimar seine Pfandflaschen an einem Automaten abgegeben. Jedoch gab der Automat die Flaschen immer wieder zurück. Eine 70-jährige wies den Mann daraufhin, dass nur Flaschen, die nicht verformt wurden, durch den Automaten entgegengenommen werden. Nun wurde der Mann aggressiv. Er beleidigte die Frau unflätig und schlug ihr mit der Faust in ihr Gesicht. Er verließ nun das Geschäft. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Täter dann in der Nähe des Marktes aufgreifen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet.

