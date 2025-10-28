LPI-J: Fahrerflucht - Zeugen gesucht
Niederreißen (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2025 und dem 17.10.2025 wurde in Niederreißen ein Wohnmobil beschädigt. Der Besitzer hatte das Fahrzeug in der Lindenstraße geparkt und musste am Sonntagmorgen feststellen, dass die Seitenwand seines Wohnmobiles erheblich beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell