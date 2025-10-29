PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Postsendung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am Diensttagmorgen erreichten mehrere verdächtige Päckchen ein Zustelldepot eines Paktetdienstleisters. Diese waren an zwei junge Männer im Alter von 22 und 25 Jahren adressiert. Durch Spezialkräfte wurden die Pakete überprüft. Darin befanden sich pyrotechnische Gegenstände die nur mit einer behördlichen Erlaubnis erworben werden dürfen. Die Pakete wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 09:30

    LPI-J: Gewalttätige Diebe gefasst

    Jena (ots) - Dienstagnachmittag haben zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren versucht ein Smartphone aus einem Elektronikfachhandel in der Goethestraße zu stehlen. Dies wurde durch den Ladendetektiv bemerkt und die beiden Täter wurden gestellt. Man verständigte die Polizei und brachte die Männer in den Mitarbeiterbereich. In der Folge entwickelte sich ein Streit der in einem Angriff auf die Mitarbeiter mündete. Dazu zog einer der Täter ein Messer, woraufhin alle ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:30

    LPI-J: Ausländerfeindliche Äußerungen in Sauna - Zeugen gesucht

    Jena (ots) - Jena Am 19.10.2025, einem Sonntag, kam es im Saunabereich eines Jenaer Freizeitbades zu einer ausländerfeindlichen Äußerung. Ein 35-Jähriger Weimarer mit Migrationshintergrund betrat, gemeinsam mit seinem Bekannten, welcher eine dunklere Hautfarbe hat, in den späten Nachmittagsstunden den Saunabereich. Da die Sauna zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt, ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:32

    LPI-J: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

    Apolda (ots) - Am Samstag, den 04.10.2025 wurde ein schwarzer PKW-Kombi auf dem Parkplatz eines Discounters am Weimarer Berg in Apolda beschädigt. Der Besitzer war in der Zeit gegen 14:15 Uhr für knapp 10 Minuten einkaufen. Als er zu seinem Auto zurückkehrte entdeckte er einen Unfallschaden an der Front seines Fahrzeuges. Auch hier fehlt bislang vom Verursacher jede Spur. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren