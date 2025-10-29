LPI-J: Gefährliche Postsendung
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Am Diensttagmorgen erreichten mehrere verdächtige Päckchen ein Zustelldepot eines Paktetdienstleisters. Diese waren an zwei junge Männer im Alter von 22 und 25 Jahren adressiert. Durch Spezialkräfte wurden die Pakete überprüft. Darin befanden sich pyrotechnische Gegenstände die nur mit einer behördlichen Erlaubnis erworben werden dürfen. Die Pakete wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell