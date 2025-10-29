LPI-J: Gefährliche Postsendung

Jena (ots) - Dienstagnachmittag haben zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren versucht ein Smartphone aus einem Elektronikfachhandel in der Goethestraße zu stehlen. Dies wurde durch den Ladendetektiv bemerkt und die beiden Täter wurden gestellt. Man verständigte die Polizei und brachte die Männer in den Mitarbeiterbereich. In der Folge entwickelte sich ein Streit der in einem Angriff auf die Mitarbeiter mündete. Dazu zog einer der Täter ein Messer, woraufhin alle ...

