LPI-J: Gestohlenes Auto wiedergefunden
Weimar (ots)
Ein am Sonntag gestohlenes Auto konnte am Dienstag am Rathenauplatz wieder aufgefunden werden. Durch Kriminalbeamte wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Im Anschluss konnte das Fahrzeug wieder an die Besitzer übergeben werden. Die Ermittlungen dauern an.
