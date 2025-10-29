LPI-J: Fahrerin scheinbar "überhopft"
Weimar (ots)
Klettbach:
Eine 57-jähriger Citroen Fahrerin fuhr am Dienstagabend von Klettbach über die Albertistraße in Richtung Landstraße. Sie kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,77 Promille. Die genauen Umstände des Unfalls sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. Insgesamt sind Sachschäden von ca. 5.000 Euro entstanden.
