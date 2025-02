Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.02.2025.

Landkreis Peine, Lengede (ots)

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Lengede, Salzgitterstraße, 01.02.2025, 12:00 Uhr-03.02.2025, 09:00 Uhr.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Kommune hatte an einem Wohnhaus eine aufgebrochene Eingangstür bemerkt und die Polizei alarmiert. Die eingetroffenen Mitarbeitende der Polizei konnten bei ihren Ermittlungen feststellen, dass in dem Haus zahlreiche Schränke durchwühlt wurden. Derzeit wird das Diebesgut ermittelt. Der bislang entstandene Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Lengede unter der Telefonnummer 05344 915670 zu wenden.

