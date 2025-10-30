LPI-J: Zuviel Rauschmittel in der Tasche
Jena (ots)
Polizeibeamte haben in der Hans-Berger-Straße am späten Mittwochabend einen 45-jährigen kontrolliert. Dieser führte neben einem Messer eine nicht geringe Menge an Cannabisprodukten mit sich. So hatte er statt den maximal erlaubten 25 g, insgesamt 68 g Cannabisprodukte bei sich. Das Messer sowie die Rauschmittel wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz wurde eingeleitet.
