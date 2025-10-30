PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zuviel Rauschmittel in der Tasche

Jena (ots)

Polizeibeamte haben in der Hans-Berger-Straße am späten Mittwochabend einen 45-jährigen kontrolliert. Dieser führte neben einem Messer eine nicht geringe Menge an Cannabisprodukten mit sich. So hatte er statt den maximal erlaubten 25 g, insgesamt 68 g Cannabisprodukte bei sich. Das Messer sowie die Rauschmittel wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Schwerer Radfahrunfall

    Jena (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gegen Mittag am Mittwoch in der Lobedaer Straße ereignet. Ein 19-jähriger Radfahrer fuhr auf Höhe der Tankstelle über die Straße. Das bisherigen Erkenntnissen soll er dabei ein Rotlicht missachtet haben. Ein herannahender 62-jähriger Kia-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die genauen Unfallumstände sind nun Teil der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:09

    LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

    Apolda (ots) - Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Apolda ein. Die Eigentümer waren zu dieser Zeit nicht zu Hause und wurden per Handy von ihrer Sicherheitsanlage alarmiert. Als sie zu Hause eintrafen, waren der oder die Einbrecher wieder verschwunden. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren