LPI-J: Zuviel Rauschmittel in der Tasche

Apolda (ots) - Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Apolda ein. Die Eigentümer waren zu dieser Zeit nicht zu Hause und wurden per Handy von ihrer Sicherheitsanlage alarmiert. Als sie zu Hause eintrafen, waren der oder die Einbrecher wieder verschwunden. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: ...

