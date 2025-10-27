Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Streit endet im Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am späten Freitagabend zu einem Einsatz im Bereich Bahnhofstraße/Am Moselbach gerufen. Gemeldet wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen jungen Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 21-Jähriger aus Waltrop gegen 23.10 Uhr von mindestens zwei anderen jungen Männern geschlagen und getreten. Nach eigenen Angaben sei auch ein Messer bzw. eine Eisenstange eingesetzt worden. Die Täter flüchteten in Richtung Bahnhofstraße. Der 21-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Eine sofort eingeleitet Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Es gibt aber bereits Hinweise zu einem der Tatverdächtigen. Die Ermittlungen - auch zu den weiteren Tatverdächtigen, die ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben wurden - dauern weiter an. Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

