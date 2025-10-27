Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Männer nach Einbruch in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen konnten am Samstagnachmittag einen Einbruch an der Martin-Luther-Straße beobachten. Eine Streife konnte kurze Zeit später zwei Tatverdächtige festnehmen. Mittlerweile sitzen die Männer in U-Haft. Gegen 16:30 Uhr verschafften sich die beiden Männer Zugang zum Grundstück des Einfamilienhauses. Um in das Objekt zu gelangen, warfen sie eine Fensterscheibe ein. Sie durchwühlten das Objekt und flüchteten im Anschluss über die Terassentür. Währenddessen informierten die Zeugen die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten die mutmaßlichen Einbrecher im Nahbereich stellen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus Gladbeck und einen 25-Jährigen Mann aus Serbien, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Sie hatten eine höhere Summe Bargeld und Schmuck dabei. Es handelt sich vermutlich um Diebesgut. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurden die Männer einer Haftrichterin vorgeführt. Sie erließ gegen beide einen U-Haftbefehl. Mittlerweile sind die Männer in der JVA.

