PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: LKW-Fahrer nach Unfall verstorben

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend ist ein 65-jähriger Mann aus der Türkei bei einem Verkehrsunfall verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem LKW gegen 20:30 Uhr stadtauswärts auf der Münsterstraße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam dort zum Stehen. Eine Zeugin leistete umgehend Erste Hilfe und wählte den Notruf. Der Mann verstarb noch vor Ort. Ein medizinischer Notfall kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der LKW wurde sichergestellt. Die Münsterstraße war bis in die Nacht gesperrt. Zur Unfallaufnahme setzte die Polizei ein Spezialteam ein.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 08:40

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann überfällt Supermarkt

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub auf einen Supermarkt an der Freiheitstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Supermarkt am Samstagabend gegen 20:45 Uhr. Mit einer Schusswaffe in der Hand forderte er eine Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Als sie erklärte, dass sie die Kasse nicht öffnen könne, hebelte der Täter sie mit einem Brecheisen selbst auf. Dann ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:45

    POL-RE: Marl: Mann bei mutmaßlichem Drogendeal verletzt

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen: Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen 34-Jährigen am Mittwochabend schwer verletzt haben soll. Nach Angaben des Geschädigten hatte er gegen 21.30 Uhr einen anderen Mann im Bereich Marsweg/Neptunstraße angesprochen, weil er Drogen kaufen wollte. Daraufhin sei es zum Streit gekommen, woraufhin der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren