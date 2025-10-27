Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: LKW-Fahrer nach Unfall verstorben

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend ist ein 65-jähriger Mann aus der Türkei bei einem Verkehrsunfall verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem LKW gegen 20:30 Uhr stadtauswärts auf der Münsterstraße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam dort zum Stehen. Eine Zeugin leistete umgehend Erste Hilfe und wählte den Notruf. Der Mann verstarb noch vor Ort. Ein medizinischer Notfall kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der LKW wurde sichergestellt. Die Münsterstraße war bis in die Nacht gesperrt. Zur Unfallaufnahme setzte die Polizei ein Spezialteam ein.

