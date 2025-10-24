Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann bei mutmaßlichem Drogendeal verletzt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen:

Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen 34-Jährigen am Mittwochabend schwer verletzt haben soll. Nach Angaben des Geschädigten hatte er gegen 21.30 Uhr einen anderen Mann im Bereich Marsweg/Neptunstraße angesprochen, weil er Drogen kaufen wollte. Daraufhin sei es zum Streit gekommen, woraufhin der 34-Jährige eine Stichverletzung erlitt. Der Mann wurde von einer Bekannten zum Krankenhaus gefahren, von dort wurde dann auch die Polizei verständigt. Der 34-Jährige musste notoperiert werden, sein Zustand ist inzwischen stabil.

Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Täter und dem genauen Tatablauf dauern weiter an. Zeugen, die etwas beobachtet oder mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Kripo zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell