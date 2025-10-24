PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizeieinsatz an Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen zu einem Überfall an einer Tankstelle auf der Essener Straße gerufen. Die Beamten konnten noch vor Ort einen 20-Jährigen aus Essen vorläufig festnehmen. Der junge Mann soll gegen 6.55 Uhr eine Tankstellenmitarbeiterin bedroht und Geld gefordert haben. Er hatte auch ein Messer dabei, mit dessen Griff er mehrfach gegen die Ablage im Kassenbereich geschlagen hatte. Der 20-Jährige ließ sich widerstandlos festnehmen, verletzt wurde niemand. Das Messer wurde sichergestellt. Nach Rücksprachen mit den zuständigen Stellen kam der 20-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

