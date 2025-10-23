Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: "Blaulichtstimme - Der Podcast der Polizei Recklinghausen" - Grafik

Recklinghausen (ots)

Am kommenden Samstag startet der Podcast der Polizei Recklinghausen mit der ersten Folge im Rahmen des Aktionswochenendes "Riegel vor! - Sicher ist sicherer".

Für eine entsprechende Berichterstattung darf gerne die angehängte Grafik genutzt werden.

Die Presseerklärung zum Aktionswochenende und dem neuen Podcast finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6143592

