Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: "Blaulichtstimme - Der Podcast der Polizei Recklinghausen" - Grafik
Recklinghausen (ots)
Am kommenden Samstag startet der Podcast der Polizei Recklinghausen mit der ersten Folge im Rahmen des Aktionswochenendes "Riegel vor! - Sicher ist sicherer".
Für eine entsprechende Berichterstattung darf gerne die angehängte Grafik genutzt werden.
Die Presseerklärung zum Aktionswochenende und dem neuen Podcast finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6143592
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
