Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/ Datteln: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Redder Straße brachen bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus ein. Sie hebelten das Wohnzimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Insbesondere das Schlafzimmer wurde nach Diebesgut durchsucht. Mit Bargeld konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Einbruch passierte am Mittwoch in der Zeit von 10:25 Uhr bis 12:40 Uhr.

Haltern am See:

Mit Bargeld und einer Designerhandtasche flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch auf der Merfelder Straße. Am Dienstag (08:30 Uhr - 10:30 Uhr) beschädigten die Täter eine Fensterscheibe einer Küchentür und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der Tel.:0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell