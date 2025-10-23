Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mann mit Geländewagen nach mutmaßlichem Diebstahl und Bedrohung gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Mittwochvormittag einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappen - der Unbekannte bedrohte den Zeugen und ergriff die Flucht.

Gegen 10:30 Uhr war ein 18-Jähriger aus Datteln am Markfelder Weg unterwegs, als er aus einem Holzschuppen verdächtige Geräusche hörte. Als er nachschaute, traf er auf einen unbekannten Mann und stellte ihn zur Rede. Der Unbekannte bedrohte den Dattelner mit einem Holzstock mit Nägeln und rannte zu einem Auto. Er griff zu einer Schusswaffe, die auf der Rückbank lag, und bedrohte den 18-Jährigen erneut. Im Anschluss fuhr der Mann stadtauswärts davon.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,60 Meter - schwarze Oberbekleidung - schwarze Unterbekleidung - schwarze Lackschuhe - schwarze Mütze - schwarze Skimaske - schwarze Lederhandschuhe - braune Augen - dunkler Hautton

Der Mann soll mit einem grauen Geländewagen unterwegs gewesen sein. Es könnte sich um einen Ford handeln. Der 18-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Ob der Unbekannte Diebesgut mitnahm ist noch unklar.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

