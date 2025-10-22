Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach sexueller Belästigung im Bus gesucht

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen wurde eine Frau aus Herne von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Die 32-Jährige war in einem Bus (SB20) aus Herne nach Recklinghausen unterwegs. Als sie um 07:00 Uhr an der Haltestelle "Viehtor" aussteigen wollte, wurde sie von einem Mann, der direkt hinter ihr stand, angesprochen. Kurze Zeit später fasste der Unbekannte ihr ans Gesäß. Personenbeschreibung: -25-30 Jahre alt - 1,80 - 1,90 Meter groß - athletische Statur - schwarzer Hut - dunkelhäutig - schwarzer Mantel - schwarze Hose - akzentfreies deutsch

Der Mann saß während der Fahrt am Ausgang. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell