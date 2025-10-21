Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Heyerhoffstraße kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Bei dem Unfall wurde ein Mann leicht verletzt.

Gegen 21 Uhr fuhr ein 53-Jähriger aus Marl mit einem E-Scooter auf der Heyerhoffstraße in Richtung Römerstraße. Hier wollte er nach links abbiegen (Römerstraße im weiteren Verlauf Carl-Duisberg-Straße). Dazu ordnete sich der 53-Jährige auf der Fahrspur links ein. Gleichzeitig überholte ihn rechts ein unbekannter Autofahrer. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. In der weiteren Folge stürzte der Marler, dabei wurde er leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zum Fahrzeug konnte lediglich gesagt werden, dass es sich um einen dunklen BMW handelt. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Das Fahrzeug hat mutmaßlich einen leichten Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.

Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gefahren. An dem E-Scooter entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Hinweise zum Autofahrer nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell