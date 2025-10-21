Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrer flüchtet nach Lasermessung - vorläufige Festnahme

Recklinghausen (ots)

Bei einer Lasermessung an der Rappaportstraße (Höhe Auffahrt A52) am Montagnachmittag (17:35 Uhr) fiel der Fahrer eines Opel Corsa durch überhöhte Geschwindigkeit auf (65 km/h statt erlaubter 50 km/h). Nachdem die Beamten dem Fahrer signalisiert hatten anzuhalten, verlangsamte er die Fahrt zunächst, gab dann aber Gas und flüchtete.

Der Fahrer fuhr unmittelbar über eine Kreuzung bei Rotlicht. Die Polizeibeamten verfolgten das Auto mit einem Streifenwagen. Im Bereich Lipperweg verließ der Fahrer das Auto und versuchte zu Fuß zu flüchten, er konnte aber durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Gladbeck. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er keinen in Deutschland gültigen Führerschein besitzt.

Der Mann führte einen fünfstelligen Bargeldbetrag mit sich, die Herkunft des Geldes konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug und das Bargeld sicher. Außerdem wurde ein Strafverfahren aufgrund des Fahrverhaltens eingeleitet. Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell