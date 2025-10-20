Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Waltrop/ Bottrop/ Recklinghausen/ Marl /Haltern am See/ Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Einbrüchen und Diebstählen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Herten:

Im Zeitraum von Donnerstag (17:30 Uhr) bis Freitag (13:00 Uhr) hebelten Unbekannte eine Terassentür einer Doppelhaushälfte auf der Margenboomstraße auf. Im Objekt durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Bislang unbekannte Täter hebelten am späten Sonntagabend die Tür eines Reihenmittelhauses auf der Clemensstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen versteckten sich die Täter zunächst und durchwühlten - als die Anwohner schliefen - das Wohnhaus. Mit Schmuck und Bargeld konnten sie anschließend flüchten.

Waltrop:

Auf der Kanalstraße versuchten vermutlich zwei Männer am Freitag (19:30 Uhr) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dazu hebelten sie das Küchenfenster auf. Als die Nachbarin auf den Einbruch aufmerksam wurden, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Sie waren dunkel gekleidet. Eine weitere Beschreibung gibt es aktuell nicht.

Bottrop:

Mit einem Tresor flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch auf der Paßstraße. Am Samstagnachmittag zwischen 16:10 Uhr und 17:43 Uhr hebelten Unbekannte die Tür zu einer Penthousewohnung auf. Sie entfernten mit großem Aufwand einen Schranktresor aus der Wand und schoben diesen vermutlich abgedeckt auf einem Rollator aus der Wohnung. Im Tresor befanden sich unter anderem Uhren und Münzen.

Nach einem Einbruch auf der Bladenhorster Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte hebelten am Samstagabend (18:00 Uhr bis 20:40 Uhr) ein Fenster einer Doppelhaushälfte auf. Sie durchwühlten mehrere Räume und flüchteten mit Schmuck und einer Münzsammlung.

An der Welheimer Straße hat es Sonntag einen Auto-Diebstahl gegeben. Der graue Audi RS Q3 mit einem Kennzeichen aus Bottrop stand den ganzen Tag auf einem dortigen Parkplatz. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Recklinghausen:

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag kam es auf der Kühlstraße zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Unbekannte Täter hebelten eine Terassentür auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend über den Einstiegsweg. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Marl:

Auf der Wallstraße gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Es wurden vermutlich keine Gegenstände entwendet. Der Einbruch passierte am Samstag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:35 Uhr.

Auf der Mozartstraße gelangten Unbekannte am Samstagabend in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr in ein Reihenendehaus. Offensichtlich versuchten die Täter mehrere Fenster aufzuhebelen. Über das Wohnzimmerfenster gelangten sie letztendlich in das Objekt. Mit Schmuck konnten die Täter unerkannt flüchten.

Haltern am See:

Auf der Straße "Am Thiershof" hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Wohnhaus durchsuchten sie mehrere Räume. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie über den Einstiegsweg. Der tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 20:15 Uhr und Montag, 00:15 Uhr.

Castrop-Rauxel:

Am Scheitensberg wollten unbekannte Täter einer Terassentür aufhebeln - scheiterten jedoch. Kurz darauf stiegen sie auf die Garage und gelangten von dort über ein Fenster in die Doppelhaushälfte. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Die Unbekannten flüchteten vermutlich über die Terassentür. Der Einbruch passierte am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 21:10 Uhr.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell