Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Männer nach Diebstahl aus Fahrzeugen vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen konnte die Polizei "Am Wacholderbusch" zwei tatverdächtige Männer stellen. Eine 33-Jährige aus Haltern am See wollte gegen 06:00 Uhr mit ihrem Auto zur Arbeit fahren. Kurze Zeit später fiel ihr auf, dass eine Tasche, die sie am Vorabend auf die Rückbank gelegt hatte, fehlte. Auch ein Ring, der zuvor in der Mittelkonsole lag, war nicht mehr da. Um die Tasche zu holen, drehte sie um und fuhr zu ihrer Wohnanschrift. Dort beobachtete sie zwei Männer in einer Bushaltestelle und erkannte sofort ihre Tasche wieder. Die 33-Jährige informierte sofort die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten konnten die Männer antreffen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann, der in Hamm gemeldet ist und um einen 21-jährigen Mann aus Algerien, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Tasche hatten die Männer zuvor in einen Graben versteckt. Neben dem Ring der 33-Jährigen konnte auch weiteres Diebesgut bei ihnen aufgefunden werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass die Männer sich zuvor Zugang zu zwei weiteren Autos verschafft hatten. Entsprechende Strafanzeigen wurden geschrieben.

Die Polizei nahm die Tatverdächtigen vorläufig fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

