Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Recklinghausen (ots)

Anwohner der Roßheidestraße bemerkten am Freitagnachmittag eine Rauchentwicklung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Ermittlungen zündeten bislang unbekannte Täter Zeitungen an und steckten diese in die Postklappe der Hauseingangstür. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zwei Anwohner (33 Jahre und 34 Jahre) wurden leicht verletzt, benötigten vor Ort aber keine Behandlung.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell