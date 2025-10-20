PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Recklinghausen (ots)

Anwohner der Roßheidestraße bemerkten am Freitagnachmittag eine Rauchentwicklung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Ermittlungen zündeten bislang unbekannte Täter Zeitungen an und steckten diese in die Postklappe der Hauseingangstür. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zwei Anwohner (33 Jahre und 34 Jahre) wurden leicht verletzt, benötigten vor Ort aber keine Behandlung.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

